Det seneste års stigning i antallet af ladepunkter i regionen gør, at der nu gennemsnitligt er 14 elbiler pr. ladepunkt, skriver De Danske Bilimportører. Selvom organisationen vurderer, at det går den rigtige vej, påpeger den, at det går langsommere end andre steder i landet.

Af samme grund ligger Region Midtjylland da også fortsat over landsgennemsnittet på 11,1 elbiler pr. offentligt ladepunkt.