Stoffer og spiritus til Grenaa Beach Party

Det var ifølge Østjyllands Politi en rolig Grenaa Beach Party, som blev holdt lørdag.

Alligevel førte politiets tilstedeværelse til en række sigtelser.

Fem blev sigtet for ordensbekendtgørelsen, 15 blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, to for spirituskørsel, tre for hastighedsovertrædelse med et klip i kørekortet, en person blev sigtet for kørsel selvom vedkommende er frakendt kørekortet, og seks er sigtet for andre færdselsovertrædelser.