Anmeldelse: En 29-årig mand sad i et busskur, da han pludselig og umotiveret blev slået i ansigtet

Hvad personerne ikke havde opdaget var, at episoden blev iagttaget af civilklædte betjente fra Østjyllands Politis specialpatrulje. De mente, at det lignede en narkohandel.

Betjentene gav sig derofr til kende og fik fat i en 21-årige mand i bilen, og en 24-årige mand, der var kommet gående.

Begge blev visiteret, og den 24-årige havde et par salgsposer med en mindre mængde kokain på sig, mens den 21-årige havde nogle hundrede kroner i kontanter på sig. Den 21-årige erkendte, at han netop havde solgt kokainen til den 24-årige, og han blev derfor sigtet for narkosalg. Efterfølgende blev den 21-åriges adresse ransaget, og her blev der beslaglagt en mindre mængde kokain.

Den 24-årige blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.