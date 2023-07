Aarhus Universitetshospital (AUH) har siddet alene på de meget avancerede operationer af mave- og tarmkræftpatienter. Men ikke meget længere, har Sundhedsstyrelsen besluttet.

Det ærgrer næstformand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland Annette Roed (S), fordi AUH og hospitaler generelt ønsker at have flest mulige højt specialiserede områder, som netop disse operationer er.