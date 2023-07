Medmindre du sov meget tungt natten til onsdag, vågnede du nok af den lyn og torden, som gik over Aarhus.

10 lyn bragede ifølge DMI over Aarhus, mens vandet stod ned i stænger. Det havde engang været et problem, men Aarhus Vand har i dag sørget for, at det kun er sjældent, at vandet løber over.

»Der har været tryk på, kan vi se. Vi har ni regnmålere rundt i forsyningsområdet, hvor vi kan se, at vi enkelte steder har været oppe mod 2/3 skybrud – altså tæt ved en hændelse med 15 mm regn,« siger Lasse Hansen, projektchef ved Aarhus Vand.