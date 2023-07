Nu kan humanitære organisationer få del i Aarhus Kommunes overskudslager af værnemidler, indkøbt til coronakrisen.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Under coronapandemien påtog Aarhus Kommune sig på vegne af staten indkøb af værnemidler til alle landets kommuner under en indkøbsorganisation kaldet Kvik. Efter aftale med staten har kommunen også påtaget sig ansvaret for at få afviklet lageret.