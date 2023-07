»Vi har aldrig prøvet noget lignende. Jeg er blæst bagover af den fantastiske opbakning til årets koncertturné og kan slet ikke vente til, at vi starter turneen,« fortæller Theis Petersen, der er indsamlingschef i Muskelsvindfonden, i en pressemeddelelse.

I Aarhus er der plads til 32.000 gæster, som den 22. juli 2023, skal være med til at fejre Grøns 40-års jubilæum.

»I år kan vi fejre 40 år med Grøn med et fantastisk line-up, og man må da sige, at Grøn lever i bedste velgående. Vi er enormt stolte og beærede over, at Aarhus og Odense allerede nu tilslutter sig Næstved og Valby som totalt udsolgte byer,« fortæller Theis Petersen.