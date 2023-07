Den 1. juli 2023 trådte en ny lov i kraft vedrørende lattergas. Loven betyder, at det nu er ulovligt at være i besiddelse af lattergas på offentlige steder uden et såkaldt anerkendelsesværdigt formål.

I den her sag var lattergassen dog i et privat hjem, så kvinden bliver ikke sigtet efter den nye lov.

Politiet oplyser, at der kun har været én sigtelse i politikredsen efter, at den nye lov trådte i kraft. Her blev en 21-årig mand fældet af den nye lov, da han havde to flasker lattergas liggende på bagsædet af sin bil. Manden fik en bøde på 3000 kr. for den ulovlige besiddelse af lattergas.