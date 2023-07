To mænd gik på rov i lufthavns tax-freeshop

Til gengæld kunne de to mænd ikke rigtigt forklare, hvordan de havde fået fat på den cykel, de stod med. Den blev de derfor sigtet for at have stjålet, og cyklen blev indleveret til hittegods.

Politiet råder i den forbindelse til, at man husker at gemme sit cykelstelnummer, så man har det i tilfælde af, at man skal melde sin cykel for stjålet.

Natten til mandag fik politiet en anmeldelse om en bilbrand på en parkeringsplads på Torstilgårdsvej i Tilst. Da politi og brandvæsen kom frem, havde branden spredt sig til en bil, der stod ved siden af, og begge biler blev kraftigt beskadiget af flammerne.

Yderligere to biler fik mindre skader i forbindelse med branden. Østjyllands Politi mistænker, at branden kan være påsat. Der blev foretaget afhøringer og sikret spor på stedet, og sagen efterforskes nu nærmere.