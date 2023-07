Flere biler udsat for hærværk ved bilcenter

Den ene 21-årige mand havde en mindre mængde hash på sig, som han også blev sigtet for at besidde. Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere. Politiet anbefaler, at man husker at lave aftaler med naboer om at se efter sin beboelse, mens man er på ferie.

Mandag kl. 19.27 indløb en anmeldelse om, at en meget beruset mand gik rundt midt på vejen omkring Rougsøhallen i Ørsted på Norddjursland, hvor han opførte sig aggressivt og skabte utryghed. En patrulje kørte til stedet, og de fik hurtigt kontakt med en 37-årig mand, der var meget opfarende og råbte af betjentene. Betjentene forsøgte at få manden til at falde ned, men han fortsatte sin aggressive fremtoning, og da han nikkede en betjent en skalle i brystkassen, blev han anholdt og sigtet for vold mod polititjenestemand. Under anholdelsen forsøgte han flere gange at bide en af betjentene, og han blev derfor også sigtet for forsøg på vold mod polititjenestemand.