Bilist lagt i kunstigt koma efter trafikulykke ved Ebeltoft

Politiet måtte mandag eftermiddag køre til et en alvorlig færdselsulykke på Vibæk Strandvej i Ebeltoft. To personbiler stødte omkring kl. 16.30 frontalt sammen på vejen, da den ene bil af uvisse årsager kom for langt over i den modsatte vejbane.

I den ene bil sad en 71-årig mand, som kom alvorligt til skade og blev indlagt på sygehuset, mens den anden bil blev ført af en 70-årig mand, som umiddelbart fik mindre kvæstelser.