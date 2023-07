AGF henter ny angriber med ungdomslandskampe på cv'et

Superligaklubben AGF har lavet en fireårig aftale med den tyske angriber Janni Serra.

Det skriver AGF på sin hjemmeside.

25-årige Serra skifter på en fri transfer fra Arminia Bielefeld. Han er noteret for 31 ungdomslandskampe for Tyskland. 16 af dem var for U21-landsholdet.

- Det er en top angriber, vi nu kan føje til truppen, og vi er meget glade for, at det er lykkes at få en aftale på plads, siger AGF’s sportschef, Stig Inge Bjørnebye, til klubbens hjemmeside.