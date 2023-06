30/06/2023 KL. 13:49

I en kælder i Bispehaven snuste hund sig frem til heroinposer: Tre personer idømt 17,5 års fængsel

Heroin gemt i et kælderrum, falske vidneforklaringer og forsøg på at fabrikere beviser. Det har tre personer fredag modtaget deres dom for ved Retten i Aarhus.