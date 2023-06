Kort før Ukrainekrigens begyndelse sad han i den russiske by Rostov – den by, som kort var besat af den russiske Wagner-gruppe; hans kontraktsituation kan sammenlignes med den kommende holdkammerat Mikkel Duelunds – og så har hans far selv spillet i Danmark i starten af 00’erne.

Der er rigeligt at sige om norske Magnus Knudsen, som har skrevet kontrakt med AGF for den kommende sæson efter et år i norske Lillestrøm SK.