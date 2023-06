Efter de tyske myndigheder pågreb den 39-årige mand, blev han sendt til Danmark og fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Her blev han varetægtsfængslet, sigtet for at have udbetalt pengene til sig selv i stedet for til panthaverne.

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, og tre af de 15 måneders fængsel er gjort ubetinget. De resterende 12 er gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.