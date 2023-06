Tre mænd sigtet for grov vold mod 22-årig mand

Natten til tirsdag kl. 01.47 fik politiet en anmeldelse om, at der luskede nogle mistænkelige personer rundt ved en lagerbygning på Anelystparken i Tilst. En patrulje kørte til stedet, hvor betjentene kunne se spor efter, at nogen havde forsøgt at bryde en dør op. Lidt derfra traf nogle betjente tre mænd, der satte i løb, da de så politiet. De blev dog alle tre indhentet, anholdt og sigtet for at have forsøgt at bryde ind i lagerbygningen.