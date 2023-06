Afbrændingsforbud bliver ophævet i dele af Østjylland

»Nu har vi haft sankthans, som er gået fantastisk stille og roligt for brandvæsnet, og et vejrskifte har gjort, at brandfaren i vores område er mindre,« siger Søren Møller.

Afbrændingsforbuddet på Tunø og Samsø fastholdes, fordi øerne mangler mere vand.

»De to øer er i en anden beskaffenhed og mangler noget mere vand, end vi gør her på fastlandet. Så der vælger vi fortsat at have et afbrændingsforbud,« siger han.

Mange steder i landet blev der indført afbrændings- eller bålforbud af de lokale beredskaber. Det skulle mindske risikoen for naturbrande under tørken.