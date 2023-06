32-årig sigtet for at sætte ild til sin seng på hospitalet

Det stod lidt efter klart, at køberen aldrig vendte retur efter sin prøvetur, og det viste sig, at kørekortet slet ikke tilhørte ham. Via anmelderens signalement, overvågning og andre efterforskningsskridt fandt lokalpolitiet i Aarhus Vest senere på dagen frem til den stjålne motorcykel, der holdt i et kælderrum i området.

Derudover fik de fat i tre drenge/mænd på 15, 17 og 18 år, som blev sigtet for tyveri. Den 15-årige dreng var efterlyst i en anden politikreds i forbindelse med, at han var flygtet fra en sikret institution, og han blev derfor anholdt, så han kan komme tilbage til institutionen, oplyser politiet.

To 31-årige kvinder blev søndag omkring kl. 19.10 udsat for en ubehagelig oplevelse på en strand ved Strandvejen omkring Ugelbølle. Efter at have været ude at bade, så de en mand sidde på en bænk med bukserne nede om knæene, mens han onanerede. Kvinderne kontaktede politiet, hvilket fik manden til at gå over til sin bil på den nærliggende p-plads. Han nåede dog ikke at køre fra stedet, før en patrulje var fremme. Betjentene anholdt den 70-årige mand, der sad i bilen, og han blev sigtet for blufærdighedskrænkelse.