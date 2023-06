Amfetamin i fryseren gav straksdom

Natten til onsdag kl. 04.33 blev det anmeldt, at en beruset mand gik rundt ved åen i Aarhus, hvor han flere gange havde forsøgt at indlade sig i slagsmål med tilfældige forbipasserende. En patrulje kørte til Åboulevarden, hvor de traf en 19-årig mand, der fortalte, at han var blevet slået i ansigtet af den berusede mand, som havde været meget aggressiv og udadreagerende. Den 19-årige var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade. Det viste sig, at en vagt havde tilbageholdt den 25-årige formodede gerningsmand, som blev overtaget af politiet og sigtet for vold.

Tirsdag aften fik en patrulje øje på tre mænd, der sad i en bil og rodede med noget, som lignede en pistol. Da betjentene kom hen til bilen, steg en 22-årig mand ud, og da han var aggressiv og nægtede at følge politiets anvisninger om at forholde sig i ro, blev han anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen. Patruljen nåede lige at se, at der lå en hardballpistol fremme i bilen, da en 19-årig mand tog pistolen og løb fra stedet. Da politiet senere fik kontakt til ham, blev han sigtet for at have forstyrret den offentlige orden.