424 ældre personer har fået et opkald fra personer, der har snydt eller forsøgt at snyde dem for 14,8 mio. kr.

Mens de ældre er blevet snydt, har politiet lyttet med. Nogle af aflytningerne er blevet afspillet i Retten i Aarhus, hvor fire unge mænd er tiltalt for bedrageri.

Optagelserne forklarer, hvordan bedraget er udført.