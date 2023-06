Flere anmeldelser om ulovlig brug af fyrværkeri

Mandag eftermiddag modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand var blevet set på badestranden Den Permanente i Risskov med en pistollignende genstand.

Ifølge anmeldelsen var manden blevet set gå rundt på stedet med en guldpistol siddende i bukselinningen på ryggen, hvilket havde medført en del bekymring før de øvrige badegæster. Manden havde desuden fremvist den pistollignende genstand til andre, hvilket havde skabt yderligere utryghed. En patrulje blev sendt til stedet, og den fik hurtigt kontakt til den pågældende person – en 34-årig mand – der nu havde lagt genstanden om i sin rygsæk. Til politiet forklarede manden, at der blot var tale om en lighter, som lignede en pistol. De udsendte betjente forklarede manden, at dette ikke var hensigtsmæssigt, og den 34-årige blev sigtet for ordensbekendtgørelsen ved at have udvist uanstændig opførsel, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden.