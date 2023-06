Voldsom brand skal undersøges nærmere

Tidligt søndag morgen modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at to personer var kommet i en form for klammeri på Thorvaldsensgade i Aarhus C. Ved politiets ankomst til stedet var to personer i højlydt skænderi. Hvorfor de to personer var blevet uvenner, var ikke umiddelbart til at få klarlagt for politiet, men meget tydede på, at den ene af de to – en 38-årig mand – havde indledt kontroversen med den anden person, en 18-årige mand. De to personer havde ikke umiddelbart noget forudgående kendskab til hinanden. Den 38-årige blev sigtet for ordensbekendtgørelsen ved at have forsøgt at indlede sig i slagsmål med den 18-årige. Han er erkendte forholdet, og de to personer blev efterfølgende sendt i hver deres retning af betjentene.