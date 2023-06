»Der skal ske nogle undersøgelser for at klarlægge brandårsagen. Men det bliver tidligst mandag, fordi teknikerne kan slet ikke komme ind endnu. Det er alt for varmt,« konstaterede han søndag.

Branden fik politiet til at afspærre et større område, og på grund af røgen opfordrede det beboerne i området til at holde sig væk fra branden og gå indenfor, lukke døre og vinduer samt slukke ventilation.

Morten Hansen beskrev branden som en »rigtig kraftig brand« og fortalte søndag eftermiddag, at det »varer tid endnu, før vi er færdige«.