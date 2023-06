I retten har den 23-årige tilstået hash, men han har afvist, at han havde noget med kokain at gøre.

Imidlertid er han blevet dømt, oplyser specialanklager Camilla Winther Wagner i pressemeddelelsen. Hun understreger, at det er specielt, at det lykkedes at få knyttet den 23-årige til pakkerne i det grønne område.

- Jeg vil derfor gerne have lov til at rose politiet for det store efterforskningsarbejde, der er blevet lavet i sagen, siger hun.

Det endelige ord er ikke sagt. Den 23-årige har anket dommen til Vestre Landsret.