Da skitserne var på plads, gik hun den 22. maj i gang med at dreje krukkerne, og havde derfor lidt under en måned til at gøre det hele færdigt. Hun kunne dermed ikke forsøge med andre krukker, før skæbnens time i keramikovnen oprandt.

»Jeg var en lille smule nervøs, for det er en stor ære at få lov til at lave den slags ting. Jeg tænkte, at hvis det går så galt, hvad skulle jeg så gøre?«, siger hun.