Goderne, der bortfalder den 1. februar 2024, inkluderer bl.a. betalte pauser, tre ekstra fridage og særlige løntillæg.

Samtidigt med opsigelsen af den gamle lokalaftale og indgåelsen af en ny, vil Aarhus Kommune tilpasse nogle af cityassistenternes arbejdsopgaver. Hidtil har deres primære arbejde bestået i traditionelle opgaver for parkeringsvagter, men kommunen undersøger nu, hvordan cityassistenternes erfaring fra vejen kan bruges i andre sammenhænge.

Det kan f.eks. være at holde opsyn med, om byggepladser og opgravningsarbejde er ordenligt afmærket, og om det er farligt for forbipasserende. Cityassistenterne er selv interesseret i at få flere opgaver, oplyser Kim Gulvad Svendsen. Det skyldes bl.a., at jobbet som cityassistent til tider kan være hårdt.