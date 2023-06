På Havnepladsen i Aarhus vil man fredag formiddag kunne se et helt særligt syn. Her vil der for en sjælden gangs skyld gennem byens historie kunne ses hele to kongeskibe til kajs på havnen i Aarhus. Senest det skete var i 1979, hvor engelske ”Britannia” kom til Aarhus dagen efter ”Dannebrog” havde lagt til.

Denne gang er det stadig kongeskibet ”Dannebrog”, hvor det danske kronprinspar vil være ombord, der er en del af parret, mens det andet er kongeskibet ”Norge”, hvor kong Harald V og dronning Sonja er ombord.