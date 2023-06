I går kl. 10.36 kørte en ung mand på 17 år henad Hovedgaden i Ulstrup, da en patrulje fra Østjyllands Politi fik øje på ham.

Den 17-årige kørte lige lovligt stærkt på sin knallert, som betjentene derfor mistænkte for at være tunet. Patruljen gav tegn til at den unge mand om, at han skulle stoppe.

Men det gjorde han ikke. I stedet forsøgte den 17-årige at køre fra politiet.