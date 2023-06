Det norske kongeskib ”Norge” blev modtaget med pomp og pagt i Aarhus, som det hører sig til, da det fredag lagde til kaj.

På Havnepladsen i Aarhus var en stor flok tilskuere mødt op for at se to kongeskibe, det danske og det norske, sejle ind. Blandt andre Jette Teglbjærg og Erik Overgaard Hansen. Deres barnebarn skulle nemlig spille en helt særlig rolle.