DSB meddeler på deres hjemmeside, at et kabel i nattens løb er blevet gravet over mellem Hovedgård og Skanderborg, hvilket betyder, at der ikke kører tog på strækningen mellem Aarhus og Fredericia.

»Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, men vi har endnu ingen prognose for, hvornår vi igen begynder at køre tog på strækningen,« skriver DSB.