Hvad Michelin betyder, blev hun og hendes mand klar over, da Moment uventet fik Bib Gourmand’en.

»Den betød, at vi begyndte at blive kendt i mere end lokalområdet. Vi kunne mærke det fra den ene dag til den anden – vi fik flere jobansøgninger, der kom anmeldere, og lige pludselig var Moment en restaurant, man kendte. Folk rejste til Djursland for at spise hos os,« siger hun.

»Michelin er et fantastisk brand, som alle kender, så vi vil rigtig gerne være i den guide. Jeg bruger den selv – når jeg er ude at rejse, ser jeg altid, hvad der er i guiden, og det behøver ikke at være en restaurant med stjerner. Det at være nævnt i den er et kvalitetsstempel.«

Seks stjerner i JP

Den grønne stjerne, som Moment har nu, er et tillæg til øvrige anerkendelser – det er et tegn på, at restauranten interesserer sig for bæredygtighed.

»Det er det, vi forsøger at slå et slag for: Der skal være mere fokus på bæredygtighed. Det har vi været på Moment altid, og vi er det på Novel, selv om vi har et mere kompliceret koncept,« siger Rikke Storm Overgaard.

»På Novel, der åbnede i foråret, kigger vi på, hvordan vi kan spise og samtidig bevare Jorden, som vi kender den. Vi vil gerne vise, at man som restaurant kan være en del af økosystemet.«

Jyllands-Postens anmelder gav i sin anmeldelse af Novel den 4. juni seks stjerner, bl.a. for, at »den tekniske formåen og køkkenets evne til at forene store smagsoplevelser med vedkommende tanker om vores måde at forbruge verden på gør Novel til ikke bare en relevant, men vigtig, ny stemme på gastroscenen.«