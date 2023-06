En butiksmedarbejder nåede at få fat i manden, inden han forlod butikken, men da medarbejderen henvendte sig, blev manden aggressiv. Manden forsøgte at nikke medarbejderen en skalle, som medarbejderen undgik. Det lykkedes efterfølgende en vagt at tilbageholde manden, indtil en patrulje nåede frem.

Den 19-årige mand erkendte at have stjålet for 15 kr. slik. Fordi han i forbindelse med tyveriet havde forsøgt at begå vold mod en medarbejder, blev den 19-årige sigtet for røveri. Han havde samtidigt en mindre mængde hash på sig og blev derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.