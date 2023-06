Med en hilsen fra Aarhus’ parkeringsvagter i forruden holdt de foran det, der indtil for nylig var Globen Flakket.

En auktion på inventaret fra den tidligere restaurant og café afsluttedes tirsdag, og torsdag kom køberne for at hente varerne. Selv med parkeringsbøderne in mente fik køberne en god pris på alt det, der ikke var naglet fast til stedet.