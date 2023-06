11/06/2023 KL. 09:00

En plan med og uden biler var i spil, og om få år smides bilister helt væk fra knudepunkt i byen

Hver anden onsdag tager byrådet beslutninger, som har indflydelse på aarhusianernes hverdag. JP Aarhus giver et kort rids over et udvalg af emner på det seneste byrådsmøde.