Narkopåvirket mand forsøgte at stikke af fra politiet

Scooteren blev desuden beslaglagt, da politiet mistænker, at den er blevet konstruktivt ændret. Den 22-årige blev ligeledes vurderet til at være påvirket af narko, og han blev derfor også sigtet for narkokørsel. I forbindelse med sin anholdelse ønskede den 22-årige mand ikke at samarbejde med politiet, og han blev derfor også sigtet for at forsøge at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde og for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Mandag eftermiddag kørte en patrulje til en adresse i Hadsten, hvorfra der netop var blevet anmeldt et indbrud. Under patruljens nærmere undersøgelser af gerningsstedet fandt betjentene frem til alle de genstande, der netop var blevet meldt stjålet.