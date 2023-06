06/06/2023 KL. 12:44

Fem mænd i voldsomt slagsmål med knive midt på gaden i Aarhus

Mandag ved 19-tiden kørte to biler sammen i Ceres-krydset i det centrale Aarhus, hvorefter et voldsomt slagsmål fandt sted. Fem mænd er anholdt, og to er tirsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør. Episoden betyder, at politiet vil være mere synlige i byen.