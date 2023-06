24-årig meldte sig selv efter overfald og er nu fængslet

En 24-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet i en sag om grov vold og forsøg på manddrab begået natten til lørdag.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Den 24-årige meldte søndag sig selv på Politigården i Aarhus, efter at politiet havde været i kontakt med ham telefonisk.

Politiets mistanke faldt nemlig hurtigt på den 24-årige, efter at to ofre blev udsat for en voldsom behandling på Langenæs Allé i Aarhus.