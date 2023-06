Ifølge sigtelsen brugte den 24-årige en økse, som han slog de to mænd med under overfaldet. Den 18-årige fik alvorlige skader og var efterfølgende i livsfare, mens den 19-årige fik nogle mindre skader. Den sigtede nægter sig skyldig og tog under grundlovsforhøret forbehold for at kære kendelsen. Politiet søger fortsat vidner i sagen.

Anholdt foran arresten med narko på sig

Søndag formiddag fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at to mænd havde sat en stige hen til muren på arresten i Aarhus.

Den ene havde forsøgt at kravle op, men var blevet råbt an af et vidne, hvorefter mændene gik derfra. En patrulje var hurtigt på stedet, og da den ankom, nåede betjentene at se to personer, som var på vej væk.

Det viste sig at være to mænd på hhv. 28 og 29 år, og begge blev anholdt og visiteret. Den 28-årige havde flere sølvpapirspakker med hash og en del Dolol-piller på sig og blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg. Da han erkendte, at det var ham, der havde kravlet op ad stigen, blev han også sigtet for forsøg på ulovlig kontakt med de indsatte.

Den 29-årige havde en peberspray på sig og blev sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Piftede dæk på patruljebil og blev anholdt

En 18-årig mand lod natten til mandag sin vrede gå ud over en af politiets biler, skriver Østjyllands Politi.

Patruljebilen stod omkring kl. 3 parkeret på Mindebrogade i Aarhus midtby, mens betjentene var i gået hen til en beværtning i nærheden, hvor der havde været en anmeldelse om uro.

Der kom ifølge politiet ro på stedet, efter at den 18-årige mand var blevet bortvist fra beværtningen. Men den unge mand var så utilfreds med bortvisningen og med politiets tilstedeværelse, at han gik hen til politibilen og piftede et dæk med en skarp genstand.

Det opdagede betjentene, der straks anholdt den 18-årige, som blev sigtet for hærværk.