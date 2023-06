En ung mand var natten til mandag ifølge Østjyllands Politi tæt på at køre to personer ned under farlig kørsel i det nordlige Aarhus.

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi overvejer mandag formiddag, om en 19-årig mand, som politiet har anholdt i sagen, skal stilles for en dommer i Aarhus med krav om varetægtsfængsling.