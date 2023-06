Politiet søger vidner efter formodet drabsforsøg på to teenagere

Vicepolitiinspektør vil ikke oplyse, hvad de to mænd blev angrebet med. Han fortæller dog, at politiet leder efter flere gerningsmænd.

- Vi har sat massivt ind efterforskningsmæssigt for at få dem fanget hurtigst muligt. Jeg kan ikke sige noget om, hvor tætte vi er på, men vi gør alt, hvad vi kan, for at få dem anholdt.

Ifølge politiet har der været en del personer i området omkring gerningstidspunktet.

Personerne har sandsynligvis været på vej hjem fra festivalen Northside.

Spørgsmål: Skal folk være bekymrede lørdag aften, når de tager hjem fra Northside lørdag aften?

- Nej, det skal de på ingen måder. Vi har sat ekstra politi af til at håndtere festivalen og de andre arrangementer i politikredsen, så vi er til stede.