»Hvad skal vi gøre? Kan simpelthen ikke holde det ud. Skal vi ringe efter hjælp hos politiet?«

Det var en desperat kvinde, som i juni 2021 fra sin telefon sendte en besked til Aarhus Kommune.

Lidt over et år forinden havde hun sammen med sin mand klaget til Aarhus Kommune over deres nabo – den italienske restaurant Piccolo i Risskov. Den åbnede i oktober 2019 ca. 10 meter fra ægteparrets grund, og ifølge klagen var især udendørs servering så støjende, at de havde opgivet at bruge deres terrasse og følte sig tvunget til at gå i seng efter midnat.