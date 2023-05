I en pressemeddelelse oplyser Østjyllands Politi, at der netop er sat 10 nye kameraer op. Politiet kalder dem tryghedskameraer, og dem findes der nu i alt 45 af.

De nye kameraer er blevet sat op på Søndervangs Allé, ved Rosenhøj Vænge i Rosenhøj, på Torpevænget i Aarhus Vest og ved Godsbanen i Aarhus, skriver Østjyllands Politi.

»De tryghedsskabende kameraer er både tænkt som et præventivt tiltag, men også som et værktøj, som vi i politiet kan bruge i vores efterforskning. Vi har allerede haft flere eksempler på, at vi har kunnet bruge de kameraer, der er sat op andre steder, og med de nye kameraer får vi endnu bedre muligheder for at opdage og dokumentere kriminelle forhold,« udtaler vicepolitiinspektør Gert Bisgaard.