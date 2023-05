Høringssvarene omhandler primært indsamlingsordningerne med såkaldt centralsug og mobilsug, optisk sortering samt en ny gebyrstruktur, der bl.a. betyder, at beboere i en gennemsnitlig villa skal betale ca. 700 kr. ekstra i 2023-priser.

De nye regler omfatter bl.a. udfasning af mobilsuganlæg i 2039, og at der ikke etableres nye anlæg. Udfasningen møder modstand i Aarhus Ø, hvorfor Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer har indsendt et høringssvar med budskabet om, at Aarhus Kommune med det nye affaldsregulativ udfordrer beboere i etageejendomme.