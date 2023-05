Fyrværkeri ved arresten og vandsprøjt på betjent

Ud fra vidneforklaringer anholdt en patrulje en 27-årig mand, som kortvarigt forsøgte at flygte fra Frederiksgade. Under anholdelsen råbte en 18-årig kvinde gentagne gange af politiet og forsøgte at hjælpe den 27-årige mand fri. Derfor blev hun til sidst også anholdt og sigtet for at forstyrre den offentligt orden.

Mandag endte to betjente med våde uniformer. De var om eftermiddagen kørt til en adresse tæt på Rønde efter anmeldelse om larm og uro i en lejlighed. På adressen traf betjentene en 31-årige mandlige beboer og en 30-årig kvinde. Manden bad betjentene om at følge kvinden væk, idet han ikke ønskede hendes tilstedeværelse.

Da patruljen fulgte kvinden ud, begyndte den 31-årige mand pludselig at råbe skældsord af betjentene, hvorefter han sprøjtede en flaske vand ud på dem. Han blev derfor anholdt og sigtet for vold og fornærmelig tiltale mod tjenestemand.