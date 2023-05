18-årig ukrainer: Trusler mod LGBT+-café i Aarhus var for sjov

Ud over en fængselsstraf vil anklagemyndigheden have manden udvist med forbud mod at rejse ind i Danmark igen.

Hans forsvarsadvokat, Anni Nørgaard Clausen, mener dog, at han skal frifindes, og hvis han skal dømmes, må der maksimalt være tale om en 30 dages betinget fængselsdom og en bøde.

Den 18-årige er også tiltalt for at forberede et angreb med kniv.

Via beskedtjenesten sendte han billeder af en udfoldet springkniv med teksten.

- Der er en gammel, men gennemprøvet metode.

Derfor er han også tiltalt for at have overtrådt knivloven, som han erkender at have overtrådt.

Der er dog ifølge tiltalte noget, anklagemyndigheden har misforstået. Beskederne, han sendte om kniven, handlede om at fjerne nogle klistermærker fra den og ikke om at angribe nogen.

Den 25. november sidste år modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand havde ytret sig på sociale medier mod LGBT-miljøet i Aarhus.

Anmeldelsen ledte til ransagning af mandens værelse, hvor politiet fik adgang til hans computer og telefoner og dermed Telegram-beskederne.

Manden blev anholdt den 25. november 2022 klokken 21.52.

Dommen bliver afsagt tirsdag eftermiddag.