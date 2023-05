18-årig ukrainer fik 40 dages fængsel for trusler mod LGBT+-miljøet

Specialanklager Jakob Beyer påpegede under proceduren, at det ikke kunne betvivles, at der var tale om et planlagt angreb mod LGBT+-miljøet, da den unge ukrainer først sendte billeder af caféens facade og derefter et regnbueflag.

Retten fandt det dog ikke tilstrækkeligt at dømme ham for forsøgene på vold. De synes dog, at han havde lavet nogle relevante forberedelseshandlinger.

»Du har ikke hjulpet dig selv ved at have et profilbillede, der hentyder til, at du er nazist,« sagde retsformanden ved domsafsigelsen.