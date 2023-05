Nu skal bronzen til Aarhus: »Jeg gider ikke pakke det ind og lade som om, det ikke betyder noget«

Det er sjældent, at Uwe Rösler er rolig efter en kamp, men denne tirsdag i Randers, var han lige så blid, som den lune sommerbrise, der omgav Cepheus Park.

»Stort kompliment til spillerne for at tackle kampen så godt, selv om der var meget på spil. I første halvleg havde vi nok chancer til at dræbe kampen, men kvaliteten på den sidste tredjedel manglede, det blev bedre i anden halvleg, og vi spillede mere afslappet.«