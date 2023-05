Allerede klokken 03.00 natten til mandag lå de første 50 både klar i Aarhusbugten. De var stået tidligt op for at se de første Ocean Race-både ankomme til havnen efter at have krydset Atlanten.

Gruppen af morgenfriske personer blev da også de første til at se et nyt hold tage føringen i det verdensomspændende sejlløb The Ocean Race, der disse dage kan opleves i Aarhus.