Østjyllands Politi efterforsker sagerne nærmere og hører gerne fra andre, der også for nyligt måtte have haft indbrud. Vi opfordrer desuden altid til, at man ringer til politiet, hvis man ser nogle ukendte personer i bolig- eller sommerhusområde, der udviser mistænkelig adfærd.

Der er stadig flere bilister, der kører alt for stærkt forbi vejarbejdet på Østjyske Motorvej nord for krydset med Herningmotorvejen, oplyser politiet. Onsdag aften og nat mellem kl. 21.15 og kl. 03.00 foretog Østjyllands Politi ligesom de foregående to dage en målrettet fartkontrol på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t.

40 bilister blev i løbet af onsdag aften og natten til torsdag målt til at køre for stærkt. Syv af bilisterne kørte mere end 71 km/t, og de står derfor til en betinget frakendelse af kørekortet, mens fire bilister får et klip i kørekortet på grund af for høj fart. De resterende bilister modtager en bøde.