Røver truede personale med kniv

Østjyllands Politi har siden mandag hjulpet Vejdirektoratet og entreprenøren med ændringer af nogle fysiske forhold på stedet, bl.a. ved at få snævret en del af vejbanen mere ind. Det er politiets vurdering, at de tiltag sammen med den megen medieomtale af politiindsatsen ved vejarbejdet har medvirket til at færre blev taget i at køre for stærkt.

En specialpatrulje reagerede tirsdag ved middagstid på et tip om narkosalg og stillede sig klar ved en adresse i Aarhus C. De civilklædte betjente lokaliserede en 21-årig mand der ankom til stedet i bil. Patruljen havde mistanke til, at han ville sælge stoffer, og han blev derfor anholdt og visiteret, mens bilen blev ransaget. I bilen lå en salgspose med kokain og nogle hundrede kroner i kontanter. Både stoffer og kontanter blev beslaglagt, og den 21-årige blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.